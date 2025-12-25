Donde todo comenzó; la Navidad que dio vida a Los Simpson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hay capítulos que no solo inauguran una serie, sino que marcan a generaciones enteras. En plena temporada de posadas, nostalgia y pijamas frente a la televisión, vale la pena volver al origen de una de las familias más influyentes de la cultura pop: Los Simpson. Y todo comenzó, simbólicamente, en Navidad.

El 17 de diciembre de 1989 se transmitió por primera vez “Simpsons: Roasting on an Open Fire” (Los Simpson: asando a fuego abierto), el episodio que dio arranque oficial a una historia que, 36 años después, sigue vigente, discutida y profundamente arraigada en la memoria colectiva.

Con su humor ácido, pero sorprendentemente cálido, el episodio sentó las bases del tono emocional que caracterizaría a la serie: sátira social, caos familiar y una humanidad torpe, pero reconocible.

Aunque este capítulo es considerado el primero de la serie, Los Simpson ya habían aparecido en televisión. Su origen se remonta a una serie de cortos animados creados por Matt Groening para The Tracey Ullman Show en 1987, producidos por James L. Brooks.

Originalmente, otro capítulo estaba planeado para inaugurar la serie, pero fallas técnicas retrasaron su estreno.

Por esa razón, el episodio carece de la icónica secuencia de apertura que hoy es marca registrada.