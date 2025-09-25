Don Omar confirma su retiro con gira mundial y nuevo disco inédito [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- a leyenda del reggaetón, Don Omar, sorprendió a sus seguidores al confirmar que pondrá fin a su carrera musical con una gira de despedida que arrancará en octubre y recorrerá varias partes del mundo.

El intérprete puertorriqueño, considerado uno de los pilares del género urbano, compartió que este retiro llega tras más de dos décadas de éxitos que marcaron la vida de millones de fans.

“El tiempo nos exige en algún momento pasar el batón”, comentó en entrevista, al recordar que otros colegas como Daddy Yankee y Héctor “El Father” también cerraron sus etapas en la música.

Como parte de su adiós, el artista prepara dos materiales discográficos: uno con sus mayores clásicos y otro con canciones inéditas que planea estrenar en 2026. Con ello busca dejar un legado sólido y, al mismo tiempo, abrirse a nuevas colaboraciones con talentos emergentes.