Domingo palomero: películas sobre robos de arte al estilo del golpe en el Louvre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el mundo del arte fue sacudido tras el robo a la Galería de Apolo en el Museo del Louvre, en París. Los ladrones sustrajeron joyas pertenecientes a la realeza francesa, entre ellas una diadema de la emperatriz Eugenia y piezas con esmeraldas y zafiros históricos.
La noticia no solo indignó al gobierno francés —el propio presidente Emmanuel Macron prometió justicia—, sino que también recordó al mundo lo frágil que puede ser incluso el patrimonio más protegido del planeta.
Y como la realidad muchas veces supera a la ficción (o al menos la inspira), armamos una lista de películas perfectas para un domingo palomero, todas con una cosa en común: robos de arte, museos o piezas históricas.
1. The Mastermind (2025)
Un brillante estratega organiza varios robos de arte en Europa. Thriller recién estrenado.
Dónde verla: Cines / Próximamente Mubi
2. The Duke (2020)
Un hombre mayor roba un Goya de la National Gallery en Londres. Basada en hechos reales.
Dónde verla: Amazon Prime Video (renta)
3. American Animals (2018)
Cuatro universitarios planean un robo en su biblioteca de libros raros.
Dónde verla: Disney Plus
4. This Is a Robbery (2021)
Documental sobre el famoso robo al Museo Gardner de Boston.
Dónde verla: Netflix
5. The Thomas Crown Affair (1999)
Un millonario roba arte del MET por diversión e intelecto.
Dónde verla: Amazon Prime Video (renta)
6. Entrapment (1999)
Un ladrón y una experta en seguridad planean un robo de arte.
Dónde verla: Disney Plus
7. Ocean’s Eleven (2001)
La clásica historia de un grupo que planea el robo perfecto (no en museo, pero sí con clase).
Dónde verla: HBO Max y Netflix
8. Ocean’s Twelve (2004)
Incluye robo en galería de arte europea. Más estilo y locura.
Dónde verla: HBO Max, Amazon Prime Video y Netflix
9. Ocean’s 8 (2018)
Un equipo femenino roba un collar Cartier en la MET Gala.
Dónde verla: HBO Max y Prime Video
10. The Monuments Men (2014)
Recuperación de arte robado por los nazis. Inspirada en hechos reales.
Dónde verla: Disney Plus
rmr