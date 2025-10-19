Domingo palomero: películas sobre robos de arte al estilo del golpe en el Louvre

La noticia no solo indignó al gobierno francés —el propio presidente Emmanuel Macron prometió justicia—, sino que también recordó al mundo lo frágil que puede ser incluso el patrimonio más protegido del planeta.

Y como la realidad muchas veces supera a la ficción (o al menos la inspira), armamos una lista de películas perfectas para un domingo palomero, todas con una cosa en común: robos de arte, museos o piezas históricas.