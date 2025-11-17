Disney revela tráiler y fecha de estreno de ‘Moana’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney ha revelado el primer vistazo del live-action de Moana, y con él, la fecha oficial de su estreno mundial: 10 de julio de 2026. La esperada cinta llegará en pleno verano para conquistar a nuevas y viejas generaciones con la magia del océano.

El teaser muestra brevemente a Moana y Maui en la inmensidad del mar. Aunque el avance dura apenas un minuto, es suficiente para dejarnos claro que el universo polinesio cobrará vida como nunca antes, gracias a una cinematografía vibrante y efectos visuales envolventes.

La joven actriz Catherine Laga’aia será quien encarne a Moana. Su parecido físico y expresividad han sorprendido a los fans, quienes ya celebran su elección como protagonista. A su lado, Dwayne “La Roca” Johnson volverá a interpretar a Maui, el semidiós carismático, ahora en carne y hueso, como lo hizo en la versión animada de 2016.

Está ambientado en la Polinesia Francesa, y mantiene la esencia de la historia original: una joven que se embarca en una aventura por el océano para salvar a su pueblo.