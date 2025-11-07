Disney+ revela fecha y tráiler de la temporada 2 de Percy Jackson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney+ lanzó el tráiler oficial de la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la serie juvenil de fantasía basada en los libros de Rick Riordan, cuyo estreno está previsto para el próximo 10 de diciembre de 2025. En esta nueva entrega, Percy se embarcará en una peligrosa misión para salvar el Campamento Mestizo.

La temporada adapta la historia de “El mar de los monstruos”, segundo libro de la saga literaria, y sigue a Percy (interpretado por Walker Scobell) en su travesía por el Mar de los Monstruos junto a sus amigos Annabeth (Leah Sava Jeffries) y Tyson (Daniel Diemer), su hermanastro cíclope. Su objetivo es recuperar el Vellocino de Oro, un objeto mágico capaz de restaurar la barrera protectora del campamento, así como rescatar a su amigo desaparecido, Grover (Aryan Simhadri).