Disney+ retira ESPN y ESPN3 de sus planes básicos a partir del 11 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo jueves 11 de diciembre, la plataforma de streaming Disney+ realizará un ajuste importante en su oferta deportiva: los canales ESPN y ESPN3 dejarán de estar disponibles en sus planes básicos, informó oficialmente la compañía.

Esta medida afectará tanto al plan Disney+ Estándar con anuncios como al plan Disney+ Estándar, los cuales ofrecerán ahora acceso limitado a ciertos eventos deportivos, mientras que la cobertura completa estará exclusivamente disponible en el plan Premium.

“El objetivo es consolidar el plan Premium como la opción más completa para los fanáticos del deporte”, indicó la empresa.

¿Qué canales y eventos estarán solo en el plan Premium?

A partir del 11 de diciembre, para disfrutar de las señales en vivo de:

ESPN

ESPN2

ESPN3

ESPN4

...los usuarios deberán contratar el plan Disney+ Premium.

¿Qué deportes transmite Disney+?

El catálogo deportivo de Disney+ es uno de los más robustos en streaming, con eventos nacionales e internacionales en disciplinas como:

Fútbol

Liga MX

UEFA Europa League

Conmebol Libertadores y Sudamericana

Serie A (Italia), Eredivisie (Países Bajos), Liga Argentina, Campeonato Uruguayo y AFC Champions League

Tenis

Grand Slams : Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open

ATP y WTA

Béisbol

MLB y Liga Mexicana

Básquetbol

NBA (temporada regular y playoffs)

Fútbol Americano

NFL y Red Zone

Deportes de combate

ESPN Knockout y World Boxing Super Series

Golf

The Masters, PGA Championship, US Open, The Open Championship

Motor

Moto GP y European Le Mans Series

Otros deportes:

Rugby, Hockey sobre hielo, Ciclismo, Maratones, Surf, Polo, Natación, Triatlón, Handball, Bádminton y más.

¿Qué sigue para los usuarios?

Disney+ busca con este ajuste atraer más suscriptores a su plan Premium, el cual centraliza toda la oferta deportiva. Los usuarios de planes Estándar aún podrán ver algunos eventos seleccionados, pero ya no tendrán acceso completo a las señales en vivo de ESPN y ESPN3.

Para quienes consumen regularmente contenido deportivo a través de Disney+, este cambio representa una decisión clave sobre si migrar o no al plan Premium para seguir disfrutando de toda la programación.

mrh