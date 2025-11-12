Disney+ retira ESPN y ESPN3 de sus planes básicos a partir del 11 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo jueves 11 de diciembre, la plataforma de streaming Disney+ realizará un ajuste importante en su oferta deportiva: los canales ESPN y ESPN3 dejarán de estar disponibles en sus planes básicos, informó oficialmente la compañía.
Esta medida afectará tanto al plan Disney+ Estándar con anuncios como al plan Disney+ Estándar, los cuales ofrecerán ahora acceso limitado a ciertos eventos deportivos, mientras que la cobertura completa estará exclusivamente disponible en el plan Premium.
“El objetivo es consolidar el plan Premium como la opción más completa para los fanáticos del deporte”, indicó la empresa.
A partir del 11 de diciembre, para disfrutar de las señales en vivo de:
ESPN
ESPN2
ESPN3
ESPN4
...los usuarios deberán contratar el plan Disney+ Premium.
El catálogo deportivo de Disney+ es uno de los más robustos en streaming, con eventos nacionales e internacionales en disciplinas como:
Liga MX
UEFA Europa League
Conmebol Libertadores y Sudamericana
Serie A (Italia), Eredivisie (Países Bajos), Liga Argentina, Campeonato Uruguayo y AFC Champions League
Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open
ATP y WTA
MLB y Liga Mexicana
NBA (temporada regular y playoffs)
NFL y Red Zone
ESPN Knockout y World Boxing Super Series
The Masters, PGA Championship, US Open, The Open Championship
Moto GP y European Le Mans Series
Rugby, Hockey sobre hielo, Ciclismo, Maratones, Surf, Polo, Natación, Triatlón, Handball, Bádminton y más.
Disney+ busca con este ajuste atraer más suscriptores a su plan Premium, el cual centraliza toda la oferta deportiva. Los usuarios de planes Estándar aún podrán ver algunos eventos seleccionados, pero ya no tendrán acceso completo a las señales en vivo de ESPN y ESPN3.
Para quienes consumen regularmente contenido deportivo a través de Disney+, este cambio representa una decisión clave sobre si migrar o no al plan Premium para seguir disfrutando de toda la programación.
mrh