Disney presenta ‘Versa’, un cortometraje que explora el duelo a través de la danza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney reveló el primer vistazo a Versa, un cortometraje animado que promete ser una de las propuestas más emocionales y personales del estudio en los últimos años. La historia se inspira en la vida real de su creador, Malcon Pierce, veterano animador de Disney, quien escribió esta pieza tras una pérdida familiar.

Versa sigue a una joven pareja que anhela formar una familia. A lo largo del cortometraje, los protagonistas experimentarán una profunda gama de emociones: desde la alegría y la ilusión, hasta la pérdida, el duelo y, finalmente, la esperanza. Todo ello narrado mediante una danza cósmica etérea, con un estilo visual abstracto e íntimo.

Durante la producción de la película Moana, Malcon Pierce y su esposa perdieron a su hijo, Cooper. El animador decidió canalizar su duelo en una obra artística que pudiera conectar con otras personas que han vivido experiencias similares.

“Estuvimos juntos en la luz y en la oscuridad. Aprendimos que el amor no termina cuando alguien se va… solo cambia de forma”, compartió Pierce en sus redes sociales al anunciar el proyecto.“Versa nació de esa verdad: que el amor, la esperanza y la confianza aún pueden guiarnos hacia adelante.”