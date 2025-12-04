Disney+ lanza tráiler de Camp Rock 3; regresan los Jonas Brothers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de años de especulación, Disney+ finalmente reveló el primer tráiler de Camp Rock 3, la esperada secuela de la popular franquicia juvenil protagonizada originalmente por los Jonas Brothers y Demi Lovato.

El adelanto confirma el regreso de los hermanos Jonas, además de presentar a una nueva generación de músicos que tomarán el relevo en esta nueva etapa.

El tráiler, que dura menos de un minuto, funciona como un teaser introductorio, sin revelar la trama. Inicia con imágenes de locaciones clásicas de las entregas anteriores y una voz en off de los Jonas Brothers que confirma su participación.

Posteriormente, se muestran nuevos rostros que formarán parte del elenco, en una rápida secuencia de escenas que dejan claro que la historia se renovará con personajes frescos.