Disney+ lanza tráiler de Camp Rock 3; regresan los Jonas Brothers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de años de especulación, Disney+ finalmente reveló el primer tráiler de Camp Rock 3, la esperada secuela de la popular franquicia juvenil protagonizada originalmente por los Jonas Brothers y Demi Lovato.
El adelanto confirma el regreso de los hermanos Jonas, además de presentar a una nueva generación de músicos que tomarán el relevo en esta nueva etapa.
El tráiler, que dura menos de un minuto, funciona como un teaser introductorio, sin revelar la trama. Inicia con imágenes de locaciones clásicas de las entregas anteriores y una voz en off de los Jonas Brothers que confirma su participación.
Posteriormente, se muestran nuevos rostros que formarán parte del elenco, en una rápida secuencia de escenas que dejan claro que la historia se renovará con personajes frescos.
Disney+ informó que Camp Rock 3 se estrenará en verano de 2026, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta. La expectativa entre los fans es alta, especialmente por el peso emocional de la franquicia dentro de la cultura pop de los 2000s.
Una de las grandes ausencias del tráiler es Demi Lovato, protagonista de las dos entregas anteriores. Aunque no aparece en el avance, se sabe que forma parte del proyecto como productora.
El futuro de su aparición en pantalla aún no está confirmado, y su relación distante con Disney en años recientes ha generado dudas entre los seguidores.
Desde Camp Rock 2, Lovato no ha colaborado nuevamente con la compañía, lo que explicaría su rol tras bambalinas en esta ocasión. Aún así, no se descarta un posible cameo sorpresa.
