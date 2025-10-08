Entretenimiento

Disney+ integrará contenido de Hulu en México, ¿aumentarán los precios?

Disney+ integrará contenido de Hulu en México, ¿aumentarán los precios?
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan del streaming, Disney+ trae buenas noticias para México: a partir de este año, la plataforma integrará en su catálogo los contenidos de Hulu, ampliando así su oferta con nuevas series, películas y producciones exclusivas.

La fusión de contenidos entre Disney+ y Hulu ya es una realidad en Estados Unidos, y durante 2025 se consolidará también en América Latina, comenzando por México. Esto significa que los usuarios podrán acceder a producciones más variadas, desde clásicos de Disney y Pixar hasta títulos originales de Hulu, sin necesidad de contratar un servicio adicional.

Hasta octubre de 2025, Disney+ mantiene sus precios sin incrementos, tanto para sus planes tradicionales como para los que incluirán Hulu.

Plan Estándar con anuncios – $149 MXN al mes

  • Acceso a Hulu y Disney+

  • Selección de canales de ESPN (ESPN y ESPN3)

  • Estrenos, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star

  • Reproducción en 2 dispositivos simultáneos

Plan Estándar sin anuncios – $249 MXN al mes

  • Sin interrupciones publicitarias

  • Acceso a los mismos contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Hulu

  • Selección de canales ESPN y ESPN3

  • 2 dispositivos simultáneos

Plan Premium – $319 MXN al mes

  • Acceso a todos los canales ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes

  • Series y películas sin anuncios

  • Calidad de video 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos

  • 4 dispositivos simultáneos

  • Descargas disponibles para ver sin conexión

De acuerdo con fuentes oficiales, no hay aumentos previstos en los precios de Disney+ México durante 2025, por lo que las tarifas actuales se mantendrán estables al menos hasta finales del año.

Los precios aquí mencionados aplican únicamente para suscripciones directas a través del sitio oficial de Disney+. No incluyen promociones ni descuentos ofrecidos por intermediarios como proveedores de telefonía o televisión.

La empresa señaló que, de haber cambios en los planes o costos, estos serán comunicados oficialmente a los usuarios con anticipación.

mrh

Hulu
Disney+

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com