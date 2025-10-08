Disney+ integrará contenido de Hulu en México, ¿aumentarán los precios?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan del streaming, Disney+ trae buenas noticias para México: a partir de este año, la plataforma integrará en su catálogo los contenidos de Hulu, ampliando así su oferta con nuevas series, películas y producciones exclusivas.
La fusión de contenidos entre Disney+ y Hulu ya es una realidad en Estados Unidos, y durante 2025 se consolidará también en América Latina, comenzando por México. Esto significa que los usuarios podrán acceder a producciones más variadas, desde clásicos de Disney y Pixar hasta títulos originales de Hulu, sin necesidad de contratar un servicio adicional.
Hasta octubre de 2025, Disney+ mantiene sus precios sin incrementos, tanto para sus planes tradicionales como para los que incluirán Hulu.
Acceso a Hulu y Disney+
Selección de canales de ESPN (ESPN y ESPN3)
Estrenos, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star
Reproducción en 2 dispositivos simultáneos
Sin interrupciones publicitarias
Acceso a los mismos contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Hulu
Selección de canales ESPN y ESPN3
2 dispositivos simultáneos
Acceso a todos los canales ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes
Series y películas sin anuncios
Calidad de video 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos
4 dispositivos simultáneos
Descargas disponibles para ver sin conexión
De acuerdo con fuentes oficiales, no hay aumentos previstos en los precios de Disney+ México durante 2025, por lo que las tarifas actuales se mantendrán estables al menos hasta finales del año.
Los precios aquí mencionados aplican únicamente para suscripciones directas a través del sitio oficial de Disney+. No incluyen promociones ni descuentos ofrecidos por intermediarios como proveedores de telefonía o televisión.
La empresa señaló que, de haber cambios en los planes o costos, estos serán comunicados oficialmente a los usuarios con anticipación.
mrh