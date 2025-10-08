Disney+ integrará contenido de Hulu en México, ¿aumentarán los precios?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan del streaming, Disney+ trae buenas noticias para México: a partir de este año, la plataforma integrará en su catálogo los contenidos de Hulu, ampliando así su oferta con nuevas series, películas y producciones exclusivas.

La fusión de contenidos entre Disney+ y Hulu ya es una realidad en Estados Unidos, y durante 2025 se consolidará también en América Latina, comenzando por México. Esto significa que los usuarios podrán acceder a producciones más variadas, desde clásicos de Disney y Pixar hasta títulos originales de Hulu, sin necesidad de contratar un servicio adicional.

Hasta octubre de 2025, Disney+ mantiene sus precios sin incrementos, tanto para sus planes tradicionales como para los que incluirán Hulu.

Plan Estándar con anuncios – $149 MXN al mes