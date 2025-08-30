Disney confirma estrenos hasta 2028: Toy Story 5, Frozen 3 y Los Increíbles 3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el evento Destination D23, uno de los encuentros más importantes entre Disney y sus fans, la compañía reveló su calendario oficial de películas animadas y secuelas que llegarán a los cines entre 2025 y 2028.

La lista incluye regresos muy esperados, nuevas historias originales y algunas sorpresas que emocionaron a la audiencia del evento:

Zootopia 2 – 28 de noviembre de 2025

Hoppers – marzo de 2026

Toy Story 5 – junio de 2026

Hexed – 25 de noviembre de 2026

Frozen 3 – 2027 (fecha por confirmar)

Ice Age: Boiling Point – 5 de febrero de 2027

Gatto – junio de 2027

Los Increíbles 3 – 2028

Uno de los anuncios que más entusiasmo generó entre los asistentes fue la confirmación oficial de Los Increíbles 3, cinta que llegará hasta 2028, pero que ya figura como una de las más esperadas.