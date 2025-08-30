Disney confirma estrenos hasta 2028: Toy Story 5, Frozen 3 y Los Increíbles 3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el evento Destination D23, uno de los encuentros más importantes entre Disney y sus fans, la compañía reveló su calendario oficial de películas animadas y secuelas que llegarán a los cines entre 2025 y 2028.
La lista incluye regresos muy esperados, nuevas historias originales y algunas sorpresas que emocionaron a la audiencia del evento:
Zootopia 2 – 28 de noviembre de 2025
Hoppers – marzo de 2026
Toy Story 5 – junio de 2026
Hexed – 25 de noviembre de 2026
Frozen 3 – 2027 (fecha por confirmar)
Ice Age: Boiling Point – 5 de febrero de 2027
Gatto – junio de 2027
Los Increíbles 3 – 2028
Uno de los anuncios que más entusiasmo generó entre los asistentes fue la confirmación oficial de Los Increíbles 3, cinta que llegará hasta 2028, pero que ya figura como una de las más esperadas.
Por otro lado, Ice Age: Boiling Point fue retrasada oficialmente para el 5 de febrero de 2027, a pesar de que ya se han liberado adelantos. La espera se extenderá un año y medio más.
La productora apostará fuerte por Toy Story 5, que continuará la saga de los juguetes animados con estreno previsto para junio de 2026. La franquicia es una de las más exitosas en la historia de Disney y Pixar, y esta nueva entrega podría marcar un cierre definitivo o una nueva etapa.
