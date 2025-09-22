Disney cede ante presión de Hollywood: regresa Jimmy Kimmel Live!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una semana de suspensión, el programa “Jimmy Kimmel Live!” regresará a la pantalla este martes, confirmó la cadena Disney a través de un comunicado.

La decisión se produce luego de que más de 400 celebridades firmaran una carta abierta, organizada por la ACLU, en la que condenaron la suspensión del show por parte de algunas estaciones afiliadas a ABC, entre ellas Nexstar Media Group. Entre los firmantes destacan figuras como Meryl Streep, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Olivia Rodrigo y Robert De Niro.

La suspensión ocurrió luego de que Kimmel hiciera comentarios en su monólogo relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA. Las estaciones de Nexstar calificaron las declaraciones del comediante como “insensibles” y decidieron retirar temporalmente el programa de su programación local en más de 200 mercados.

“Sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. En los últimos días hemos mantenido conversaciones reflexivas con Jimmy y, tras esas conversaciones, llegamos a la decisión de que el programa regrese el martes”, indicó Disney en su mensaje oficial.