¡Disney+ a solo 49 pesos! Así puedes contratar la promo por 4 meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no te has suscrito a Disney+, este podría ser el mejor momento. La popular plataforma de streaming lanzó su promoción más económica desde que llegó a México en 2020: el plan estándar con anuncios por solo 49 pesos al mes durante cuatro meses, exclusivo para nuevos usuarios.

La promoción comenzó este 11 de septiembre y estará disponible hasta el 27 del mismo mes. Para aprovecharla, basta con ingresar al sitio oficial de Disney+, crear una cuenta y seleccionar el plan con anuncios. Tras ese periodo inicial, el servicio volverá a su costo normal, que en el caso del mismo plan es de 149 pesos mensuales.

Este plan es la versión Estándar con anuncios, el más económico de todos. Incluye: