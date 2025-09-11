¡Disney+ a solo 49 pesos! Así puedes contratar la promo por 4 meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no te has suscrito a Disney+, este podría ser el mejor momento. La popular plataforma de streaming lanzó su promoción más económica desde que llegó a México en 2020: el plan estándar con anuncios por solo 49 pesos al mes durante cuatro meses, exclusivo para nuevos usuarios.
La promoción comenzó este 11 de septiembre y estará disponible hasta el 27 del mismo mes. Para aprovecharla, basta con ingresar al sitio oficial de Disney+, crear una cuenta y seleccionar el plan con anuncios. Tras ese periodo inicial, el servicio volverá a su costo normal, que en el caso del mismo plan es de 149 pesos mensuales.
Este plan es la versión Estándar con anuncios, el más económico de todos. Incluye:
Acceso completo al catálogo de Disney+, incluyendo contenido de Star, Marvel, Pixar, National Geographic y más.
Transmisión de los canales deportivos ESPN y ESPN3 (con comerciales).
Calidad de video en Full HD y audio hasta en 5.1 canales.
Posibilidad de ver contenido en dos dispositivos simultáneamente.
Inserción de pausas publicitarias durante series y películas.
Disney+ ofrece dos planes adicionales para quienes prefieren una experiencia sin interrupciones:
Disney+ Estándar (sin anuncios en el catálogo principal):
$249 al mes o $2,089 por año. Permite descargar hasta 25 contenidos para ver sin conexión.
Disney+ Premium:
$319 al mes o $2,679 al año. Brinda acceso a contenido en 4K UHD y HDR, audio Dolby Atmos, reproducción en cuatro dispositivos simultáneos y hasta 500 eventos deportivos exclusivos al mes a través de ESPN.
Esta promoción busca atraer a quienes todavía no han probado la plataforma, aprovechando el auge del consumo de contenido en streaming y la creciente oferta de producciones originales que Disney+ ha lanzado en los últimos años.
mrh