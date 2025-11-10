Director de Miss Universo México, acusado de violencia y hostigamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El certamen Miss Universo México atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la denuncia pública de Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, quien acusó al director nacional Jorge Figueroa de presunta violencia física, psicológica y hostigamiento durante su participación en el concurso.
A través de un video compartido en redes sociales, la joven relató diversos episodios que, asegura, marcaron negativamente su experiencia como concursante. Desde agresiones indirectas hasta irrupciones nocturnas en su habitación, Domínguez describió un ambiente hostil y de acoso por parte del director.
Uno de los momentos más tensos —según su testimonio— fue una agresión física cometida por otra participante, motivada, presuntamente, por comentarios despectivos emitidos por el propio Figueroa.
La denuncia de Michelle Domínguez ocurre en medio de un conflicto mayor que involucra a la franquicia mexicana con su contraparte en Tailandia. El presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, ha protagonizado roces públicos con Fatima Bosch, representante mexicana en Tailandia, y recientemente se ventiló la supuesta detención del mexicano durante un viaje al país asiático, señalada por Martha Cristiana.
Domínguez también expresó sentirse desprotegida por parte de la organización, comparando su caso con el de Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, quien fue respaldada públicamente tras un altercado verbal con Nawat en Tailandia. En contraste, ella afirma no haber recibido apoyo ante los presuntos abusos vividos en territorio mexicano.
