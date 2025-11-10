Director de Miss Universo México, acusado de violencia y hostigamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El certamen Miss Universo México atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la denuncia pública de Michelle Domínguez, Miss Quintana Roo 2025, quien acusó al director nacional Jorge Figueroa de presunta violencia física, psicológica y hostigamiento durante su participación en el concurso.

A través de un video compartido en redes sociales, la joven relató diversos episodios que, asegura, marcaron negativamente su experiencia como concursante. Desde agresiones indirectas hasta irrupciones nocturnas en su habitación, Domínguez describió un ambiente hostil y de acoso por parte del director.

Uno de los momentos más tensos —según su testimonio— fue una agresión física cometida por otra participante, motivada, presuntamente, por comentarios despectivos emitidos por el propio Figueroa.