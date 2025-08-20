Diego Luna y Jennifer Lopez estrenan tráiler de "El beso de la mujer araña"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Diego Luna compartió en sus redes sociales el primer tráiler de El beso de la mujer araña, película que protagonizará al lado de la cantante y actriz Jennifer Lopez. La cinta llegará a cines el 10 de octubre de 2025.

La producción es una nueva adaptación del clásico literario de Manuel Puig y estará dirigida por Bill Condon, cineasta conocido por su trabajo en musicales como Chicago y Dreamgirls.

En el avance se aprecia a Diego Luna en el papel de Valentín Arregui Paz, un preso político que comparte celda durante la dictadura argentina con Luis Molina (Tonatiuh Elizarraraz), un hombre con el que establece una compleja amistad. Para evadir la realidad carcelaria, ambos imaginan escenas de una película protagonizada por Aurora, interpretada por Jennifer Lopez.