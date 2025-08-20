Diego Luna y Jennifer Lopez estrenan tráiler de "El beso de la mujer araña"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Diego Luna compartió en sus redes sociales el primer tráiler de El beso de la mujer araña, película que protagonizará al lado de la cantante y actriz Jennifer Lopez. La cinta llegará a cines el 10 de octubre de 2025.
La producción es una nueva adaptación del clásico literario de Manuel Puig y estará dirigida por Bill Condon, cineasta conocido por su trabajo en musicales como Chicago y Dreamgirls.
En el avance se aprecia a Diego Luna en el papel de Valentín Arregui Paz, un preso político que comparte celda durante la dictadura argentina con Luis Molina (Tonatiuh Elizarraraz), un hombre con el que establece una compleja amistad. Para evadir la realidad carcelaria, ambos imaginan escenas de una película protagonizada por Aurora, interpretada por Jennifer Lopez.
La película será un musical que mezcla drama, romance y lucha social, con coreografías y números musicales que aportan una nueva dimensión a la obra original.
Además de Diego Luna y Jennifer Lopez, el reparto incluye a:
Tonatiuh Elizarraraz como Luis Molina
Bruno Bichir en un papel aún no revelado
Josefina Scaglione como Marta
Federico Repetto como Castellanos
Tony Dovolani, Aline Mayagoitia, Kevin Michael Brennan, Thomas Canestraro, Lynn Favin y Will Fitz en papeles secundarios
El estreno de El beso de la mujer araña coincide con un año destacado para Luna, recientemente nombrado por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes de 2025. Con este proyecto, el actor continúa consolidando su presencia internacional en cine y teatro musical.
mrh