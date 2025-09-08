¿Diego Boneta como Fidel Castro? Así es Killing Castro, su nueva película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Diego Boneta sorprendió a la audiencia del Festival de Cine de Toronto al presentar Killing Castro, una cinta en la que interpreta al líder revolucionario cubano Fidel Castro, compartiendo créditos con nada menos que Al Pacino y Xolo Maridueña.

La película revive un episodio real y poco conocido de la historia: la visita de Fidel Castro a Nueva York en 1960, apenas un año después de la Revolución Cubana. El viaje tenía como objetivo obtener el reconocimiento de la ONU, pero desató una red de conspiración en su contra, que involucró a la CIA, el FBI y la mafia, decididos a asesinarlo.