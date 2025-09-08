¿Diego Boneta como Fidel Castro? Así es Killing Castro, su nueva película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor mexicano Diego Boneta sorprendió a la audiencia del Festival de Cine de Toronto al presentar Killing Castro, una cinta en la que interpreta al líder revolucionario cubano Fidel Castro, compartiendo créditos con nada menos que Al Pacino y Xolo Maridueña.
La película revive un episodio real y poco conocido de la historia: la visita de Fidel Castro a Nueva York en 1960, apenas un año después de la Revolución Cubana. El viaje tenía como objetivo obtener el reconocimiento de la ONU, pero desató una red de conspiración en su contra, que involucró a la CIA, el FBI y la mafia, decididos a asesinarlo.
Killing Castro tuvo una función especial dentro del Festival de Cine de Toronto, destinada a ejecutivos de la industria cinematográfica, distribuidores y compradores internacionales que buscan adquirir los derechos comerciales de la cinta.
Para dar vida a Fidel Castro, Diego Boneta se preparó durante casi dos años. Recibió entrenamiento actoral intensivo con Juan Carlos Corazza, tomó clases de historia con el académico cubano Rafael Rojas, y volvió a trabajar con Bill Corso, ganador del Oscar y responsable de su transformación física en Luis Miguel, la serie.
“Es uno de los personajes más complejos y controversiales que he interpretado”, declaró Boneta durante su paso por Toronto, según medios internacionales.
BCT