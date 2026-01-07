DiCaprio y el silbido que lo volvió “mexicano” en el cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la frontera invisible donde el cine dialoga con la cultura popular, Leonardo DiCaprio encontró un gesto mínimo capaz de detonar una conversación global: un silbido. No uno cualquiera, sino ese llamado breve y preciso que, en caminos polvorientos y barrios vivos, sirve para pedir atención. La escena ocurre en One Battle After Another (Una batalla tras otra), la ambiciosa cinta que colocó en primer plano una expresión cotidiana de la comunidad mexicana.

Ante la pregunta sobre el origen del “silbido mexicano” que su personaje Bob utiliza para pedir direcciones a unos hombres en la carretera, el actor respondió sin solemnidad y con memoria personal.

“Crecí en Los Ángeles, en una comunidad hispana. Tuve muchos amigos mexicanos”, explicó. Pero el relato fue más allá: durante la pandemia, dijo, se comunicaba con sus jardineros mediante silbidos mientras plantaban cactus en la ladera de su casa. “Eso fue lo que hice durante un año”, confesó, provocando risas entre el público.

El clip cruzó redes sociales con una consigna espontánea: “¡Leonardo, hermano, ya eres mexicano!”. Más que una broma, el comentario reflejó el orgullo de usuarios que vieron en la pantalla grande una forma de comunicación tan cotidiana como invisibilizada.