Diagnostican a la actriz Jane Fonda con cáncer

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La actriz estadounidense Jane Fonda anunció que fue diagnosticada con Linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer, y a través de su cuenta de Instagram señaló que ya recibe tratamiento.

"Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me diagnosticaron Linfoma no Hodgkin y comencé tratamientos de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada", dijo.