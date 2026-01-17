‘Deveritas, deveritas’: Derbez confirma su regreso como Burro en Shrek 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eugenio Derbez confirmó su regreso como la voz del querido personaje de “Burro” en Shrek 5, la próxima entrega de la exitosa saga animada. El actor y comediante mexicano hizo el anuncio durante la alfombra roja de LOL: Buscando Talento, producción de Amazon Prime Video.

Derbez, quien ha dado voz al personaje desde el estreno de Shrek en 2001, señaló que puso una condición para aceptar el proyecto: participar en la adaptación del guion. El actor busca mantener el estilo y los modismos que hicieron tan popular su interpretación en el mundo hispanohablante.

“Ya me contactaron, ya había dicho que sí. Desde el principio puse una condición: si me dejan adaptarlo, sí lo hago. Si no, no lo hago”, explicó ante medios de comunicación. “Deveritas, deveritas”, bromeó con su clásico estilo.