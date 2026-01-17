‘Deveritas, deveritas’: Derbez confirma su regreso como Burro en Shrek 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eugenio Derbez confirmó su regreso como la voz del querido personaje de “Burro” en Shrek 5, la próxima entrega de la exitosa saga animada. El actor y comediante mexicano hizo el anuncio durante la alfombra roja de LOL: Buscando Talento, producción de Amazon Prime Video.
Derbez, quien ha dado voz al personaje desde el estreno de Shrek en 2001, señaló que puso una condición para aceptar el proyecto: participar en la adaptación del guion. El actor busca mantener el estilo y los modismos que hicieron tan popular su interpretación en el mundo hispanohablante.
“Ya me contactaron, ya había dicho que sí. Desde el principio puse una condición: si me dejan adaptarlo, sí lo hago. Si no, no lo hago”, explicó ante medios de comunicación. “Deveritas, deveritas”, bromeó con su clásico estilo.
El actor explicó que los cambios en la directiva de la producción lo llevaron a solicitar mayor control creativo sobre los diálogos. Aclaró que, aunque aún se están negociando detalles, ya tiene luz verde para trabajar en la adaptación.
Aunque inicialmente el estreno estaba previsto para diciembre de 2026, Universal Pictures y DreamWorks Animation han reprogramado la fecha para el 30 de junio de 2027.
El doblaje de Derbez ha sido considerado clave para el éxito de la franquicia en América Latina. Su estilo cómico, la inclusión de frases populares y su cercanía con el público lo convirtieron en uno de los doblajes más queridos del cine animado.
