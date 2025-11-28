Detienen a Mariana Echeverría y Óscar Jiménez en Canadá por infracción de tránsito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La conductora Mariana Echeverría y su esposo, el portero Óscar Jiménez, vivieron un incómodo momento durante su visita a Canadá, luego de ser detenidos por la policía local tras cometer una infracción de tránsito menor. El hecho se volvió viral tras ser compartido en redes sociales por la propia Echeverría, quien minimizó la situación y se mostró renuente a pagar la multa impuesta.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la también exintegrante de “La Casa de los Famosos México” relató que el motivo de la detención fue que su esposo no hizo un alto total al dar vuelta a la derecha, una infracción común pero penalizada en ese país. “Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y se siguió, no se paró. Simplemente no hizo un alto total”, explicó.

Echeverría calificó el incidente como una “tontería” y aseguró que no pensaba pagar los 243 dólares canadienses que les impusieron como sanción. “Yo digo que esos 243 dólares, si no los pagan, no pasa nada. No fue una falta a la moral”, expresó. Incluso reveló que consultó con inteligencia artificial para confirmar su postura: “Ya busqué en ChatGPT y dice que no pasa nada, nada más ahí se queda la multa”.

Sin embargo, su esposo, el futbolista de las Águilas del América, se mostró más prudente al señalar que es necesario acatar las normas del país que visitan. “Sí se tiene que pagar. No quiero entrar un día a Canadá y que me metan al cuartito o algo”, comentó con seriedad.

La reacción de Echeverría ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, desde críticas por su actitud hasta bromas sobre su peculiar consulta con ChatGPT. La conductora ha estado en el ojo público desde su paso por el reality de Televisa, donde fue una de las concursantes más polémicas por sus constantes conflictos con otras figuras del espectáculo.

