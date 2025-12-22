Detente botarga: Burrita Burrona dice adiós al personaje y deja dudas sobre Turbulence

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una emotiva despedida, Momo Guzmán, creador del personaje viral Burrita Burrona, anunció oficialmente el retiro definitivo de su icónico alter ego, luego de años de éxito en redes sociales, presentaciones en vivo y múltiples colaboraciones con marcas y otros influencers.
El anuncio se dio al finalizar su show navideño “La verda’ de la navida’” en la Ciudad de México, donde Momo apareció sin la característica botarga de la Burra y, frente al público, compartió que era momento de cerrar ese ciclo y comenzar una nueva etapa en su vida personal y profesional.
Burrita Burrona formó una de las duplas más queridas de la escena digital junto a Turbulence Queen, con quien protagonizó videos virales, giras y un pódcast conjunto. Ambas personalidades, con un estilo drag cómico y afilado, marcaron tendencia y rompieron estereotipos desde sus plataformas. Aunque en los últimos meses circularon rumores de distanciamiento, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura definitiva.
A través de redes sociales, Momo agradeció a sus seguidores, conocidos como “ampones”, por acompañarlo desde el inicio del proyecto. También expresó su gratitud hacia marcas, amistades, colaboradores y su familia, destacando que gracias a este personaje pudo mejorar el estilo de vida de sus seres queridos.
“Gracias por cada video visto, cada follow, por sus comentarios positivos y negativos que me han hecho crecer”, escribió el influencer, quien comenzó a crear personajes desde su infancia con cajas de cartón. El mensaje conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente llenaron las redes con mensajes de cariño y apoyo.
En otra historia publicada horas después, Momo pidió respeto ante las especulaciones que surgieron tras el anuncio, afirmando que la decisión fue tomada pensando en su bienestar. “La verdad nos hará libres”, concluyó, sin ofrecer más detalles sobre el futuro de su carrera, pero dejando abierta la puerta a nuevos proyectos.
rmr