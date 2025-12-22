Detente botarga: Burrita Burrona dice adiós al personaje y deja dudas sobre Turbulence

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una emotiva despedida, Momo Guzmán, creador del personaje viral Burrita Burrona, anunció oficialmente el retiro definitivo de su icónico alter ego, luego de años de éxito en redes sociales, presentaciones en vivo y múltiples colaboraciones con marcas y otros influencers.

El anuncio se dio al finalizar su show navideño “La verda’ de la navida’” en la Ciudad de México, donde Momo apareció sin la característica botarga de la Burra y, frente al público, compartió que era momento de cerrar ese ciclo y comenzar una nueva etapa en su vida personal y profesional.