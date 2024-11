Desenlace de la serie de el Pingüino sería en Batman 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras dos días de haber finalizado la serie de El Pingüino, muchos fans esperan con ansias la segunda temporada y su director Matt Reeves, estaría preparando un desenlace.

Tras el final de temporada, podemos ver a Oswald Cobblepot tomar el control de las mafias en Ciudad Gótica y convertirse en uno de los villanos más emblemáticos de Batman, pues en el capítulo final se puede observar la batiseñal que iluminando el cielo.

Aunque hasta el momento no se han dado más detalles de la segunda temporada y no se ha revelado si el personaje continuará en televisión, al parecer los planes serían que la historia continúe en la película de The Batman Part II, que está programada para estrenarse en 2026.

De ser así, sería el segundo villano que enfrentaría el caballero de la noche interpretado por Robert Pattinson, además de que está nueva cinta también seguirá explorando vida criminal de El Pingüino, quien tendría el control de toda ciudad gótica.