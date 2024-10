Descubre infidelidad y se venga "deportando" a su novio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un mujer se viralizó en redes sociales por la venganza que tomó luego de enterarse que su novio le era infiel.

La usuaria de TikTok @monts.user555 compartió a través de un video como su ex novio le habría sido infiel y a manera de venganza lo regresó a México sin que se diera cuenta, pues él no era legal en el país vecino.

"Yo me di cuenta que me estaba engañando porque una vez me iba a compartir fotos de un viaje que tuvimos y encontré conversaciones con otra chica, en ese momento me puse mal y lo único que quería era vengarme" relató en el video.

Posteriormente, a la mujer se le ocurrió la idea de realizar un supuesto viaje a un parque de diversiones con su ex novio, pero en realidad era mentira y lo que quería era regresarlo a México.

"Yo le dije que hiciéramos un viaje para ir a Six Flags y al final el plan salió muy bien y yo quería vengarme, le revisaron la camioneta y ahí se dio cuenta y me empezó a decir: "por qué me haces esto" y yo le respondí: "si tu quieres ser un cabrón, se un cabrón, pero inicia de ceros y que ella te traiga, porque a mi no me vas a utilizar".

La chica contó que después de bajarlo le aventó un billete de $50.00 y se regresó a Estados Unidos.