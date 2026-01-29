Derbez regresa con LOL México; ¡prepárate para la jungla!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon Prime Video ha revelado a los 10 participantes que formarán parte de la octava temporada de LOL México.
Bajo la conducción de Eugenio Derbez, el programa regresa el próximo 13 de febrero con una nueva y loca dinámica. Este año, los concursantes no solo tendrán que hacer reír a sus compañeros sin reírse ellos mismos, sino que tendrán que enfrentarse a un invitado muy especial: ¡Ramono, un chango muy diablillo que será ayudante de Eugenio Derbez para causar risas!
Carlitos Espejel (actor y humorista)
Grecia Castillo (reina y humorista)
Jair Sánchez (creador de contenido)
Raquel Garza (actriz y famosa por Tere la Secretaria)
Mike Salazar (el caballero de la comedia)
Kike Vázquez (actor y comediante)
Andres Johnson (creador de contenido)
Lando Ibarra (comediante)
Mel Berrones (comediante)
Josuesy (comediante)
La octava temporada de LOL México llevará a los participantes a una jungla de risas, en donde no podrán reírse si no quieren perder. El último en quedar sin reír se llevará el gran premio, y será la estrella de la casa LOL.
RPO