Derbez regresa con LOL México; ¡prepárate para la jungla!

10 comediantes harán todo por no reírse… pero Ramono el chango tiene otros planes
PRIME VIDEO
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon Prime Video ha revelado a los 10 participantes que formarán parte de la octava temporada de LOL México.

Bajo la conducción de Eugenio Derbez, el programa regresa el próximo 13 de febrero con una nueva y loca dinámica. Este año, los concursantes no solo tendrán que hacer reír a sus compañeros sin reírse ellos mismos, sino que tendrán que enfrentarse a un invitado muy especial: ¡Ramono, un chango muy diablillo que será ayudante de Eugenio Derbez para causar risas!

Los valientes que intentarán no reírse (¡sin perder la compostura!) son:

  1. Carlitos Espejel (actor y humorista)

  2. Grecia Castillo (reina y humorista)

  3. Jair Sánchez (creador de contenido)

  4. Raquel Garza (actriz y famosa por Tere la Secretaria)

  5. Mike Salazar (el caballero de la comedia)

  6. Kike Vázquez (actor y comediante)

  7. Andres Johnson (creador de contenido)

  8. Lando Ibarra (comediante)

  9. Mel Berrones (comediante)

  10. Josuesy (comediante)

La octava temporada de LOL México llevará a los participantes a una jungla de risas, en donde no podrán reírse si no quieren perder. El último en quedar sin reír se llevará el gran premio, y será la estrella de la casa LOL.

RPO

Eugenio Derbez
LOL México

