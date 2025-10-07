Derbez enfrenta a la 'prensa digna' por dichos de Dalílah

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre empujones, gritos y cámaras, Eugenio Derbez enfrentó a la prensa luego de que Dalílah Polanco, actriz y expareja del comediante, hablara abiertamente sobre su antigua relación durante su participación en La Casa de los Famosos México (LCDLFM).

“¡No hay nota!”, exclamó Derbez ante el acoso de los medios, dejando claro su postura sobre las declaraciones de Polanco, quien aseguró haberse sentido traicionada al ver fotografías del actor con Alessandra Rosaldo en 2006, cuando aún creía que su relación con él tenía futuro.