Derbez enfrenta a la 'prensa digna' por dichos de Dalílah

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre empujones, gritos y cámaras, Eugenio Derbez enfrentó a la prensa luego de que Dalílah Polanco, actriz y expareja del comediante, hablara abiertamente sobre su antigua relación durante su participación en La Casa de los Famosos México (LCDLFM).

“¡No hay nota!”, exclamó Derbez ante el acoso de los medios, dejando claro su postura sobre las declaraciones de Polanco, quien aseguró haberse sentido traicionada al ver fotografías del actor con Alessandra Rosaldo en 2006, cuando aún creía que su relación con él tenía futuro.

“Están sacando una nota de hace 20 años, de que terminé con una novia para andar con mi esposa [...] Es una estrategia de publicidad, cien por ciento”
dijo Eugenio Derbez visiblemente incómodo, pero sin perder el humor

En el video se observa a Derbez tratando de caminar entre un tumulto de reporteros mientras le cuestionan sobre sus redes sociales, su relación actual y las declaraciones de Dalílah. Con serenidad forzada, respondió:

“No puse ningún post. Me río mucho de todo esto. Si quieren saber más de mi vida, vean la nueva temporada de De viaje con los Derbez en Japón”.

A su lado, Alessandra Rosaldo permaneció en silencio, aunque también fue mencionada por la prensa por antiguas declaraciones dadas a Jordi Rosado en una entrevista.

