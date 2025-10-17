Deportistas de élite rompen estereotipos en desfile de Victoria’s Secret

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, las atletas Angel Reese y Suni Lee se convirtieron en las primeras deportistas profesionales en desfilar como “ángeles” en el Victoria’s Secret Fashion Show, marcando un momento histórico en la intersección entre el deporte y la moda.

Angel Reese, basquetbolista del Chicago Sky en la WNBA y medallista de plata con la selección de Estados Unidos en la FIBA AmeriCup 2023, lució dos atuendos durante el desfile: un conjunto rosa con alas translúcidas y un segundo conjunto floral con liguero. Reese, reconocida tanto por su talento en la cancha como por su estilo personal, destacó en la pasarela sin perder su esencia atlética.