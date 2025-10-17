Deportistas de élite rompen estereotipos en desfile de Victoria’s Secret

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes, las atletas Angel Reese y Suni Lee se convirtieron en las primeras deportistas profesionales en desfilar como “ángeles” en el Victoria’s Secret Fashion Show, marcando un momento histórico en la intersección entre el deporte y la moda.
Angel Reese, basquetbolista del Chicago Sky en la WNBA y medallista de plata con la selección de Estados Unidos en la FIBA AmeriCup 2023, lució dos atuendos durante el desfile: un conjunto rosa con alas translúcidas y un segundo conjunto floral con liguero. Reese, reconocida tanto por su talento en la cancha como por su estilo personal, destacó en la pasarela sin perder su esencia atlética.
Por su parte, la gimnasta Suni Lee, campeona olímpica en Tokio 2020 y medallista en París 2024, desfiló como parte de la línea Pink, usando un conjunto gris con detalles rosados y una sudadera con el logotipo de la marca. Suni Lee ha logrado combinar su carrera como atleta de élite con apariciones mediáticas, como su participación en Dancing With The Stars.
Ambas atletas fueron ovacionadas no solo por su presencia escénica, sino por representar fuerza y disciplina en una industria tradicionalmente reservada para modelos profesionales. La participación de Reese y Lee responde al nuevo enfoque inclusivo de Victoria’s Secret, que en su segundo año consecutivo apuesta por la diversidad de perfiles femeninos en su pasarela.
BCT