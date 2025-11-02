Denuncian tensiones entre Millie Bobby Brown y David Harbour antes de Stranger Things 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con un reporte del Daily Mail y el portal Page Six, la actriz Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia contra su compañero de reparto David Harbour, por presunto acoso, intimidación y hostigamiento, antes del inicio del rodaje de la quinta temporada de la serie Stranger Things.

Según fuentes citadas por el tabloide británico, la joven intérprete de "Eleven" entregó una queja que incluía "páginas y páginas de acusaciones", aunque se aclaró que no se menciona ningún tipo de conducta sexual inapropiada.

Hasta el momento, ni Netflix ni los representantes de ambas estrellas han emitido comentarios oficiales respecto al caso. Tampoco se han revelado detalles sobre el curso o consecuencias legales de la denuncia.

Cabe recordar que desde su estreno en 2016, la relación entre ambos actores fue descrita en varias ocasiones como cercana y de tipo paternal, siendo Harbour —quien interpreta a Jim Hopper Jr., jefe de policía de Hawkins— una figura protectora dentro y fuera del set, según declaraciones pasadas del propio actor.

La información trasciende en medio de reportes sobre cambios personales en la vida de David Harbour, como su reciente separación de la cantante Lily Allen, tras cuatro años de matrimonio.

La temporada 5 de Stranger Things, considerada como la última de la serie, está prevista para estrenarse en dos partes. La primera llegará a la plataforma de Netflix el próximo 26 de noviembre.

