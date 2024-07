Denuncian a Paola Suárez por presunto abuso a un menor de edad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas horas se ha viralizado un video de Paola Suárez, donde narra un encuentro sexual con un joven, aunque diversos usuarios en redes sociales, indicaron que cometió presunto abuso implícito.

En el video, Paolita Suárez habla de cómo tuvo intimidad con un joven a quien le habría causado dolor, pero a pesar de que ella lo sabía decidió continuar.

“Él me decía, no espérate, ya me está doliendo, me está doliendo y me quería aventar, pero yo estaba terca, yo parecía uno de esos violadores. Que lo agarró del cuello y le digo ‘no espérate’ y él me quería aventar”.