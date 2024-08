Denisse de Belanova culpa a fans de su regreso; “yo estaba bien sin hacer música, no tenía ganas"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Denisse Guerrero, de Belanova, culpó a los fans de su regreso a los escenarios, pues aseguró que el reencuentro del grupo se debió a que lo pedía la gente y no a sus ganas.

En una entrevista con medios este fin de semana, a su llegada a una ciudad en México para un concierto, la intérprete de "Rosa Pastel" dio unas declaraciones que resultaron polémicas, pues aseguró que ella estaba bien sin hacer música.

"La verdad es que por eso se hizo la gira, porque la gente estaba pidiendo a Belanova, pero la verdad yo estaba muy bien sin hacer música, no tenía ganas, básicamente esto es porque la gente lo estaba pidiendo y estoy agradecida".

Asimismo, al preguntarle sobre si habría música nueva del grupo, aseveró que cada miembro está en proyectos distintos, pero que no lo descartan.

"No, con Belanova no hay, por el momento, a corto plazo no lo hay, la verdad que cada quien está haciendo cosas por su lado, estamos cada quien trabajando, lo que sí sé es que con Belanova no".

Así lo dijo: