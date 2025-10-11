Del Toro y Netflix abren estudio de animación que becará a mexicanos por 10 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro, en alianza con Netflix y la reconocida escuela Gobelins, l'école de l'image, anunció la creación de un estudio-laboratorio de animación stop-motion en París, Francia. Este nuevo espacio creativo estará enfocado en la formación de nuevos talentos, la preservación de técnicas artesanales y la innovación en la narrativa animada.

El proyecto, presentado oficialmente en un evento en la capital francesa, tendrá sede en el campus parisino de Gobelins y funcionará como un centro internacional de formación, investigación y colaboración entre estudiantes, cineastas y profesionales de la industria. Su primera etapa iniciará en el ciclo académico 2025-2026.

"Este estudio-laboratorio será creado con talento mexicano y latinoamericano para vincular ambos países, y ofrecerá por una década estudios sin costo a un animador mexicano por ciclo escolar", expresó Guillermo del Toro a traves de sus rede sociales.