Del Toro confirma ‘3993’, su nueva película que cerrará su trilogía más conocida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro confirmó que está listo para filmar su nueva película “3993”, la cual marcará el cierre de su trilogía más oscura, iniciada con El espinazo del diablo (2001) y continuada por El laberinto del fauno (2006).

Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Del Toro, de 60 años, reveló que ya concluyó el guion de esta cinta, cuyo rodaje tendrá lugar en España, al igual que las entregas anteriores. La historia estaría ambientada en 1993, aunque aún se desconocen detalles del argumento.

“Estaba basada en una idea de Mateo Gil, pero Mateo dice que no se acuerda. O sea tenemos que hacer memoria o empezar de cero”, bromeó el director en declaraciones para la agencia EFE.

El espinazo del diablo y El laberinto del fauno están ambientadas en la Guerra Civil española y han sido ampliamente reconocidas por combinar lo fantástico con una profunda crítica política. Esta última ganó tres premios Óscar, entre ellos Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Maquillaje.