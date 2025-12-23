Del ring al meme; revelan foto de la mandíbula de Jake Paul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jake Paul cayó noqueado por Anthony Joshua en el sexto asalto y, mientras el ring guardaba silencio, las redes sociales estallaron en carcajadas, ironía y creatividad sin freno.
El combate, celebrado en Florida, marcó uno de los momentos más duros en la carrera del influencer convertido en boxeador, quien incluso habría sufrido doble fractura de mandíbula tras el brutal impacto. La derrota no solo se midió en la lona: se multiplicó en memes que recorrieron el mundo en cuestión de minutos.
Tras el nocaut técnico, el estadounidense fue trasladado de inmediato a un hospital, donde ingresó al quirófano. La gravedad de las lesiones marcó un antes y un después en su incipiente carrera boxística.
Fue el propio Jake Paul quien, a través de sus redes sociales, reveló la magnitud del daño físico sufrido.
Además de la reconstrucción mandibular, el peleador perdió algunas piezas dentales, un detalle que refuerza la violencia del castigo recibido.
La derrota no solo quedó registrada en las tarjetas ni en el récord profesional de Jake Paul, sino también en una imagen que ya forma parte del archivo más crudo del deporte de los puños.
RPO