Del ring al meme; revelan foto de la mandíbula de Jake Paul

Tras el nocaut técnico, el estadounidense fue trasladado de inmediato a un hospital, donde ingresó al quirófano. La gravedad de las lesiones marcó un antes y un después en su incipiente carrera boxística.

Fue el propio Jake Paul quien, a través de sus redes sociales, reveló la magnitud del daño físico sufrido.

Además de la reconstrucción mandibular, el peleador perdió algunas piezas dentales, un detalle que refuerza la violencia del castigo recibido.

La derrota no solo quedó registrada en las tarjetas ni en el récord profesional de Jake Paul, sino también en una imagen que ya forma parte del archivo más crudo del deporte de los puños.