Del regional al rock: Carín León se une a Bon Jovi en un histórico dueto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bon Jovi anunció que el próximo 24 de octubre lanzará la edición legendaria de su más reciente álbum Forever, el cual incluye una sorpresa para el público mexicano: la participación del cantautor sonorense Carín León.
En sus redes sociales oficiales, Bon Jovi reveló el listado de colaboraciones del disco, donde destacan nombres como Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams y Jelly Roll. Sin embargo, llamó la atención el tema “We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil”, interpretado junto a Carín León, uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano a nivel internacional.
La colaboración representa un puente entre el rock clásico y el regional mexicano, géneros que pocas veces se han fusionado en producciones de alcance global. Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, se ha posicionado como uno de los artistas mexicanos con mayor proyección mundial gracias a su estilo versátil y su capacidad de conectar con públicos diversos.
Además de la participación de Carín León, Forever (Edición Legendaria) contará con duetos junto a James Bay, Joe Elliott (Def Leppard), Lainey Wilson y Ryan Tedder, entre otros, lo que refuerza el carácter colaborativo de este nuevo proyecto de Bon Jovi.
El álbum estará disponible en plataformas digitales y en formato físico a partir del 24 de octubre, y ya puede reservarse a través del sitio oficial de la banda.
SHA