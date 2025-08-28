Del regional al rock: Carín León se une a Bon Jovi en un histórico dueto

La colaboración representa un puente entre el rock clásico y el regional mexicano, géneros que pocas veces se han fusionado en producciones de alcance global. Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, se ha posicionado como uno de los artistas mexicanos con mayor proyección mundial gracias a su estilo versátil y su capacidad de conectar con públicos diversos.

Además de la participación de Carín León, Forever (Edición Legendaria) contará con duetos junto a James Bay, Joe Elliott (Def Leppard), Lainey Wilson y Ryan Tedder, entre otros, lo que refuerza el carácter colaborativo de este nuevo proyecto de Bon Jovi.

El álbum estará disponible en plataformas digitales y en formato físico a partir del 24 de octubre, y ya puede reservarse a través del sitio oficial de la banda.

SHA