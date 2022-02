Del drama a la realidad: los actores HyunBin y SonYejin anuncian matrimonio

Antes de escribir esto, pensé mucho sobre cómo expresarme. Quiero decirlo con mucho cuidado y de la forma más bonita posible porque es algo precioso e importante. Tengo una persona con la que deseo pasar el resto de mi vida. Es cierto. Es la persona en la que están pensando todos (Hyun Bin). Estar con él me da una sensación de calidez y de alguien en quien puedo confiar.

Había pensado que cuando un hombre y mujer se conocían, compartían sus corazones, y prometían su futuro al otro era algo que estaba fuera de mi rango de imaginación, pero llegamos de forma natural al punto en el que estamos. Gracias a todos los que hicieron que esta relación se convirtiera en destino. A todos, por favor, felicítenos por el futuro que vamos a hacer juntos.

Siempre me he sentido infinitamente agradecida con mis fans, quienes siempre me animan y me dan su amor incondicional. Quiero convertirme en un actor y una persona más maduros y geniales, pero no es fácil de lograr. Creo que algún día podré acercarme al ideal que tengo en mente. Es por eso que trabajaré para convertirme en alguien de quien no te avergonzarás. Espero sinceramente que todos experimenten más y más felicidad en los próximos días. Quiero compartir mi amor y gratitud con todos ustedes.