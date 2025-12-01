‘Deberías pagar por trabajar’: la frase que desató críticas contra la tiburona de Shark Tank

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresaria e inversionista del programa Shark Tank México, Karla Berman, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de un podcast en el que afirmó que los jóvenes al iniciar su vida laboral “deberían pagar por trabajar”.
Durante su participación en el podcast Compuestos, Berman compartió su visión sobre los primeros empleos y dijo que, en realidad, durante esa etapa se aprende más de lo que se aporta a una empresa, por lo que incluso sería válido “pagar por trabajar”.
“La verdad, tus primeros años de trabajo… deberíamos de pagar, porque le traemos muy poco valor a las empresas y más bien estamos aprendiendo muchísimo”, expresó.
Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una desvalorización del esfuerzo de los jóvenes profesionistas, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios la acusaron de clasismo y de estar desconectada de la realidad del mercado laboral.
Frente a la ola de críticas, Karla Berman publicó un video en el que se disculpó públicamente, reconociendo que su comentario fue mal planteado y pudo prestarse a una interpretación literal.
“En mi cabeza era algo metafórico… pero al volver a escuchar el podcast, me di cuenta de que literalmente dije ‘deberías de pagar por trabajar’. Toca pedir perdón. No fue mi intención justificar sueldos bajos ni condiciones injustas”, aclaró.
La empresaria también recalcó que no promueve el trabajo sin paga y que para eso existen prácticas profesionales y servicio social.
BCT