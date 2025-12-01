‘Deberías pagar por trabajar’: la frase que desató críticas contra la tiburona de Shark Tank

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresaria e inversionista del programa Shark Tank México, Karla Berman, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de un podcast en el que afirmó que los jóvenes al iniciar su vida laboral “deberían pagar por trabajar”.

Durante su participación en el podcast Compuestos, Berman compartió su visión sobre los primeros empleos y dijo que, en realidad, durante esa etapa se aprende más de lo que se aporta a una empresa, por lo que incluso sería válido “pagar por trabajar”.

“La verdad, tus primeros años de trabajo… deberíamos de pagar, porque le traemos muy poco valor a las empresas y más bien estamos aprendiendo muchísimo”, expresó.