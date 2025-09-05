“Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, el documental de HBO Max sobre la búsqueda de justicia en México

La producción original relata la lucha de la familia Escobar por esclarecer la muerte de su hija, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

A través de un formato íntimo y crudo, el documental retrata el camino de los padres de Debanhi, quienes tras su desaparición el 9 de abril de 2022 en Escobedo, Nuevo León, emprendieron una búsqueda que duró 12 días, hasta encontrar su cuerpo en una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, muy cerca del último lugar donde fue vista con vida.