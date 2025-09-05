“Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, el documental de HBO Max sobre la búsqueda de justicia en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tres años del caso que conmocionó a México, HBO Max estrenará el próximo 18 de septiembre la serie documental "Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?".
La producción original relata la lucha de la familia Escobar por esclarecer la muerte de su hija, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.
A través de un formato íntimo y crudo, el documental retrata el camino de los padres de Debanhi, quienes tras su desaparición el 9 de abril de 2022 en Escobedo, Nuevo León, emprendieron una búsqueda que duró 12 días, hasta encontrar su cuerpo en una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, muy cerca del último lugar donde fue vista con vida.
La imagen de Debanhi, sola en la carretera, se viralizó en redes sociales y se convirtió en símbolo de la violencia de género y las fallas en los protocolos de búsqueda de mujeres en México.
Hasta hoy, no hay personas detenidas por el caso.
La producción, que evidencia también evidencia la lucha de los colectivos feministas y de cientos de familias mexicanas que exigen justicia para sus hijas, se estrenará el 18 de septiembre en HBO Max.
