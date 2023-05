Deafny, la revelación en la escena del dubstep

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para cerrar el mainstage del Colors of Sound, Deafny reventó los monitores con dubstep, que hizo vibrar a los asistentes del único festival de electrónica local en Morelia.

Estefany Alfaro Díaz, "Deafny", es una chava de 25 años que inició su carrera a sus 18 años. Originaria de la Ciudad de México, fue elegida por la reconocida Dj mexicana Mariana Bo, en el contest “International Beach Festival”, evento que le permitió abrirse camino en la escena electrónica en escenarios de talla continental como el EDC México.

La joven reconoce al dubstep como una género duro y dirigido mayormente por hombres, pero la seguridad en su proyecto le da claridad para mantenerse en el gusto de la gente y abrir espacios a más mujeres en la escena.

"La mayoría son hombres pero hemos crecido las morras cada vez más en este ambiente, ha sido un poco complicado pero la verdad yo voy con todo, yo sé lo que es mi proyecto y voy súper decidida a demostrar quien soy y lo disfruto y creo que eso se transmite y permite que cada vez pueda gustarles a más personas, y que nos vean a nosotras las mujeres en ese género".

En su primera visita a Morelia, Deafny asegura haber sentido la conexión con el público.

"Primera vez en Morelia y me gusta estar cada vez viajando a más lugares para llevar mi proyecto, que la gente sienta la vibra de lo que es Deafny (...) Me gusta sentir seguridad, me gusta hablar con la audiencia, sentir conexión con ellos, mis canciones también transmiten eso, sentirte en un lugar seguro, soltarte, y transmitir libertad".

La combinación de bajos, la habilidad de sintonización, la seguridad y juventud de Deafny la proyecta a convertirse en una verdadera revelación en la escena de la música electrónica.

RYE