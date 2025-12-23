De Shakira a Bad Bunny: el año en que el Estadio GNP Seguros hizo historia

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El 2025 quedará marcado como un año clave para la industria del entretenimiento en México, luego de que el Estadio GNP Seguros celebrara poco más de un año de operación tras su renovación, consolidándose como el epicentro de los conciertos más importantes del país y reforzando a la Ciudad de México como capital global del entretenimiento en vivo.

En este periodo, más de tres millones de personas asistieron a espectáculos que reunieron a figuras internacionales y nacionales de primer nivel. El talento latino tuvo un papel protagónico, encabezado por Shakira, quien hizo historia al convertirse en la artista con más fechas en el recinto, con 12 conciertos completamente agotados y más de un millón de boletos vendidos.

Otro de los momentos más destacados fue la serie de ocho presentaciones consecutivas de Bad Bunny, que atrajeron a fans provenientes de 77 países, confirmando su estatus como uno de los fenómenos globales más importantes de la música actual.

La música hecha en México también tuvo una presencia fundamental con conciertos de Zoé, Alejandro Fernández, Grupo Firme y Panteón Rococó, este último celebrando su 30 aniversario ante un estadio lleno.

El recinto también fue escenario de un hito cultural con la llegada del K-pop a gran escala gracias a SMTOWN LIVE 2025, un espectáculo que celebró los 30 años de SM Entertainment y que reunió a figuras como Super Junior, Red Velvet, TVXQ, aespa, SHINee y RIIZE, siendo la primera vez que este formato se presentó en México.

A este fenómeno se sumó el éxito de Stray Kids, quienes agotaron sus boletos en cuestión de horas, confirmando que la Ciudad de México se ha convertido en una parada imprescindible para el pop coreano.

La agenda del año incluyó además presentaciones memorables de Dua Lipa, Oasis, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quien llevó su Grand National Tour al estadio, ampliando la presencia del hip hop en escenarios masivos en México.

Actualmente, el Estadio GNP Seguros cuenta con una infraestructura de clase mundial, con más de 26 mil nuevos asientos, una cubierta de 13 mil 800 metros cuadrados y más de 20 mil metros cuadrados renovados, lo que le ha valido reconocimientos internacionales por parte de Billboard, Pollstar e IQ Magazine como uno de los mejores estadios de conciertos del mundo.

De cara a 2026, el recinto ya se prepara para recibir a artistas como The Weeknd, My Chemical Romance y P!NK, quienes escribirán el siguiente capítulo en la historia de un escenario que en 2025 puso a México en el centro del mapa global del espectáculo en vivo.

SHA