De regreso y con nueva música: Julieta Venegas revela fechas de su gira 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante mexicana Julieta Venegas está de regreso con una gira nacional y un nuevo disco bajo el brazo, el cual presentará en una serie de conciertos que recorrerán distintos puntos del país.

Con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, Venegas sigue siendo una de las artistas más queridas de México. Este 2026, promete noches inolvidables con su gira, donde interpretará clásicos como Andar Conmigo, Limón y Sal y su más reciente sencillo Tiempos Dorados, que fusiona su estilo con sonidos del regional mexicano.

🗓️ Fechas confirmadas de la gira:

29 de mayo – Escenario GNP Seguros, Monterrey

4 de junio – Teatro Morelos, Toluca

6 de junio – Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro

10 de junio – Auditorio CCU, Puebla

17 de junio – Auditorio Nacional, CDMX

🎟️ Preventa Banamex: 19 de enero a las 11:00 a.m. para CDMX y Monterrey vía Ticketmaster.

🎟️ Toluca, Puebla y Querétaro: Preventa en E-Ticket. Venta general al día siguiente.