De regreso y con nueva música: Julieta Venegas revela fechas de su gira 2026

Desde “Limón y Sal” hasta “Tiempos Dorados”, su tour recorrerá lo mejor de su trayectoria
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante mexicana Julieta Venegas está de regreso con una gira nacional y un nuevo disco bajo el brazo, el cual presentará en una serie de conciertos que recorrerán distintos puntos del país.

Con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, Venegas sigue siendo una de las artistas más queridas de México. Este 2026, promete noches inolvidables con su gira, donde interpretará clásicos como Andar Conmigo, Limón y Sal y su más reciente sencillo Tiempos Dorados, que fusiona su estilo con sonidos del regional mexicano.

🗓️ Fechas confirmadas de la gira:

  • 29 de mayo – Escenario GNP Seguros, Monterrey

  • 4 de junio – Teatro Morelos, Toluca

  • 6 de junio – Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro

  • 10 de junio – Auditorio CCU, Puebla

  • 17 de junio – Auditorio Nacional, CDMX

🎟️ Preventa Banamex: 19 de enero a las 11:00 a.m. para CDMX y Monterrey vía Ticketmaster.

🎟️ Toluca, Puebla y Querétaro: Preventa en E-Ticket. Venta general al día siguiente.

Julieta ha sido galardonada con ocho Latin Grammy, un Grammy y múltiples reconocimientos por su trayectoria. Además, en 2025 recibió el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural por su compromiso con la igualdad y la justicia social.

Entre sus momentos recientes más destacados está su participación sorpresa en el concierto de Bad Bunny en la CDMX, donde cantaron juntos “Lo Siento BB” y “Ojitos Lindos”, generando gran emoción entre los asistentes.

Con nueve discos de estudio, Julieta Venegas ha conquistado tanto escenarios masivos como íntimos. En 2024 ofreció un concierto en el Zócalo ante más de 90 mil personas, y un sinfónico en Tijuana que reunió a 25 mil fans.

Esta gira 2026 será una nueva oportunidad para reconectar con su público y presentar una etapa musical más madura, diversa y emotiva.

