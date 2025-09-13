De qué trata Borderlands 4, el videojuego que arrasa en su estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Conoces Borderlands 4? Este título es el más reciente de una de las sagas de acción y disparos más populares de los últimos años, y a tan solo una hora de su estreno en PC ya rompió récords en Steam, con más de 148,000 jugadores simultáneos.

La franquicia Borderlands es conocida como pionera en el género looter shooter, es decir, videojuegos donde además de combatir enemigos puedes recolectar armas y equipo casi ilimitado para mejorar a tu personaje.