De qué trata Borderlands 4, el videojuego que arrasa en su estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Conoces Borderlands 4? Este título es el más reciente de una de las sagas de acción y disparos más populares de los últimos años, y a tan solo una hora de su estreno en PC ya rompió récords en Steam, con más de 148,000 jugadores simultáneos.
La franquicia Borderlands es conocida como pionera en el género looter shooter, es decir, videojuegos donde además de combatir enemigos puedes recolectar armas y equipo casi ilimitado para mejorar a tu personaje.
En esta nueva entrega, los jugadores se convierten en cazabóvedas que llegan al planeta Kairos, gobernado por un tirano llamado el Cronometrador. El objetivo es enfrentarlo con ayuda de armas extravagantes, poderes especiales y dinámicas de combate más ágiles.
Cuatro nuevos cazabóvedas para elegir.
Miles de millones de armas distintas y combinaciones únicas.
Árboles de habilidades que permiten personalizar al máximo tu estilo de juego.
Una historia cargada de humor, caos y batallas frenéticas.
Con su estreno, Borderlands 4 ya superó los números de jugadores de Borderlands 2, 3 y The Pre-Sequel, convirtiéndose en el lanzamiento más grande de la saga en PC.
BCT