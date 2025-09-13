Entretenimiento

De Marvel a Star Wars: los estrenos más esperados del cine en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2026 se perfila como un año cargado de emociones para el cine mundial, con estrenos que prometen romper taquilla y revivir sagas queridas por varias generaciones. Desde Marvel y Star Wars hasta clásicos animados como Shrek y Toy Story, la cartelera tendrá opciones para todos los gustos.

Los estrenos más esperados de 2026

  • El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum – 1 de enero

  • Aang: The Last Airbender – 30 de enero

  • El Exorcista, dirigida por Mike Flanagan – 13 de marzo

  • Proyecto Hail Mary – 20 de marzo

  • Street Fighter – 20 de marzo

  • Super Mario Galaxy: La Película – 3 de abril

  • Los Vengadores: Doomsday – 30 de abril

  • El Platillo, de Steven Spielberg – 15 de mayo

  • Star Wars: The Mandalorian y Grogu – 22 de mayo

  • Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – 2 de junio

  • Masters of the Universe (live action) – 5 de junio

  • Frozen 3 – 19 de junio

  • Toy Story 5 – 19 de junio

  • Fast 11 – 22 de junio

  • Supergirl: Woman of Tomorrow – 26 de junio

  • Shrek 5 – 1 de julio

  • Vaiana (live action) – 10 de julio

  • G.I. Joe y los Transformers – Verano 2026

  • The Batman 2 – 2 de octubre

  • Nueva película de Jordan Peele – 23 de octubre

  • Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha – 20 de noviembre

  • Nueva película de Star Wars – 18 de diciembre

  • Dune: Parte 3 Messiah – diciembre

Con títulos como Toy Story 5, Frozen 3 y Shrek 5, los estudios apuestan por el factor nostalgia para atraer a familias y fanáticos de antaño. Al mismo tiempo, se preparan grandes apuestas como Los Vengadores: Doomsday, la nueva entrega de Star Wars y la tercera parte de Dune, que buscarán consolidar el mercado de superproducciones.

El 2026, sin duda, será un año que pondrá a prueba la fidelidad de los cinéfilos y la capacidad de la industria para sorprender con nuevas historias, al tiempo que revive franquicias legendarias.

