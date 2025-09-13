De Marvel a Star Wars: los estrenos más esperados del cine en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2026 se perfila como un año cargado de emociones para el cine mundial, con estrenos que prometen romper taquilla y revivir sagas queridas por varias generaciones. Desde Marvel y Star Wars hasta clásicos animados como Shrek y Toy Story, la cartelera tendrá opciones para todos los gustos.

Los estrenos más esperados de 2026

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum – 1 de enero

Aang: The Last Airbender – 30 de enero

El Exorcista , dirigida por Mike Flanagan – 13 de marzo

Proyecto Hail Mary – 20 de marzo

Street Fighter – 20 de marzo

Super Mario Galaxy: La Película – 3 de abril

Los Vengadores: Doomsday – 30 de abril

El Platillo , de Steven Spielberg – 15 de mayo

Star Wars: The Mandalorian y Grogu – 22 de mayo

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 – 2 de junio

Masters of the Universe (live action) – 5 de junio

Frozen 3 – 19 de junio

Toy Story 5 – 19 de junio

Fast 11 – 22 de junio

Supergirl: Woman of Tomorrow – 26 de junio

Shrek 5 – 1 de julio

Vaiana (live action) – 10 de julio

G.I. Joe y los Transformers – Verano 2026

The Batman 2 – 2 de octubre

Nueva película de Jordan Peele – 23 de octubre

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha – 20 de noviembre

Nueva película de Star Wars – 18 de diciembre

Dune: Parte 3 Messiah – diciembre

Con títulos como Toy Story 5, Frozen 3 y Shrek 5, los estudios apuestan por el factor nostalgia para atraer a familias y fanáticos de antaño. Al mismo tiempo, se preparan grandes apuestas como Los Vengadores: Doomsday, la nueva entrega de Star Wars y la tercera parte de Dune, que buscarán consolidar el mercado de superproducciones.

El 2026, sin duda, será un año que pondrá a prueba la fidelidad de los cinéfilos y la capacidad de la industria para sorprender con nuevas historias, al tiempo que revive franquicias legendarias.

mrh