De México a Hogwarts: el chef Alex Madrigal gana el reality Wizards of Baking

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El chef mexicano Alex Madrigal se coronó como ganador de la segunda temporada del programa Harry Potter: Wizards of Baking, una producción original de HBO Max donde repostería y magia se combinan al estilo del universo de Harry Potter.
La gran final se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, y tuvo como temática central a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en conmemoración de su 20 aniversario. Los concursantes tuvieron ocho horas para crear una pieza espectacular inspirada en esta entrega del universo mágico.
Alex Madrigal, en equipo con la chef británica Jenny Chambers, decidió recrear el famoso Baile de Navidad, incorporando elementos comestibles como escaleras giratorias, chocolate y pastel.
El concurso fue conducido por los gemelos James y Oliver Phelps, quienes interpretaron a Fred y George Weasley en las películas de Harry Potter. Ellos, junto con el jurado, evaluaron creatividad, técnica y fidelidad al mundo mágico.
La participación de Alex no sólo sorprendió por su técnica impecable, sino por su creatividad y pasión, lo cual lo llevó a compartir la victoria con su compañera británica, llevando el trofeo a México y Reino Unido.
BCT