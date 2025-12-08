De México a Hogwarts: el chef Alex Madrigal gana el reality Wizards of Baking

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El chef mexicano Alex Madrigal se coronó como ganador de la segunda temporada del programa Harry Potter: Wizards of Baking, una producción original de HBO Max donde repostería y magia se combinan al estilo del universo de Harry Potter.

La gran final se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, y tuvo como temática central a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en conmemoración de su 20 aniversario. Los concursantes tuvieron ocho horas para crear una pieza espectacular inspirada en esta entrega del universo mágico.