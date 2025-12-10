De clásicos animados a romances modernos: lo mejor para maratonear esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luces, cobijas, chocolate caliente... y una buena película. Si buscas qué ver esta Navidad, aquí te dejamos una selección imprescindible de títulos. Hay opciones para reír, conmoverse o simplemente dejarse envolver por la magia de la temporada.

Para ver con toda la familia

1. Klaus (Netflix)

Una joya animada que reimagina el origen de Santa Claus con calidez, humor y un estilo visual espectacular. Un cartero llega a un pueblo olvidado y cambia la historia. Apta para niños y adultos.

2. El Grinch (2018, Netflix)

Versión animada moderna del clásico de Dr. Seuss, con un Grinch menos siniestro y más gracioso (voz de Eugenio Derbez en español). Perfecta para ver con los más pequeños.

3. Polar Express (HBO Max)

Una aventura visual cargada de nostalgia, protagonizada por un niño que viaja al Polo Norte en Nochebuena. Ideal para quienes aún creen en la magia navideña.

4. Looney Tunes: El Looney Cuento de Navidad (HBO Max)

Los personajes clásicos reinterpretan el cuento de Dickens con el humor irreverente de Bugs Bunny, Lucas y compañía.