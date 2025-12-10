De clásicos animados a romances modernos: lo mejor para maratonear esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luces, cobijas, chocolate caliente... y una buena película. Si buscas qué ver esta Navidad, aquí te dejamos una selección imprescindible de títulos. Hay opciones para reír, conmoverse o simplemente dejarse envolver por la magia de la temporada.
1. Klaus (Netflix)
Una joya animada que reimagina el origen de Santa Claus con calidez, humor y un estilo visual espectacular. Un cartero llega a un pueblo olvidado y cambia la historia. Apta para niños y adultos.
2. El Grinch (2018, Netflix)
Versión animada moderna del clásico de Dr. Seuss, con un Grinch menos siniestro y más gracioso (voz de Eugenio Derbez en español). Perfecta para ver con los más pequeños.
3. Polar Express (HBO Max)
Una aventura visual cargada de nostalgia, protagonizada por un niño que viaja al Polo Norte en Nochebuena. Ideal para quienes aún creen en la magia navideña.
4. Looney Tunes: El Looney Cuento de Navidad (HBO Max)
Los personajes clásicos reinterpretan el cuento de Dickens con el humor irreverente de Bugs Bunny, Lucas y compañía.
5. Last Christmas (Prime Video)
Emilia Clarke protagoniza esta comedia romántica con toques dramáticos y un giro inesperado. Inspirada en las canciones de George Michael.
6. A 1.000 kilómetros de la Navidad (Netflix)
Comedia española sobre un auditor que odia las fiestas y es enviado a un pueblo obsesionado con la Navidad. Típica historia de “Grinch redimido” con mucho humor.
7. Una Navidad de Locos (HBO Max)
Tim Allen y Jamie Lee Curtis protagonizan esta comedia ligera sobre una pareja que intenta evitar la Navidad… hasta que su hija les cambia los planes a última hora.
8. Aquella Navidad (Netflix)
Película emotiva con tintes de drama familiar, centrada en un niño recién llegado a un pueblo y su búsqueda por mantener viva la Navidad.
9. Elf (Prime Video)
Will Ferrell da vida a Buddy, un humano criado por elfos que busca a su verdadera familia en Nueva York. Comedia ligera, encantadora y con escenas que ya son clásicas.
10. El Hermano de Santa (HBO Max)
Fred Claus, el problemático hermano de Santa, debe trabajar en el Polo Norte. Una mirada distinta y cómica a la familia navideña más famosa del mundo.
También hay múltiples series y películas breves con temática navideña en las plataformas. Busca colecciones como Navidad en Casa o Especiales de temporada para contenido rápido y entretenido.
BCT