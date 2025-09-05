De Civilization IV a Into The Breach: así son los juegos gratis de Prime en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Septiembre arrancó con novedades para los jugadores: Prime Gaming, el servicio incluido en la suscripción de Amazon Prime, liberará 11 juegos gratis a lo largo del mes, los cuales se podrán reclamar y conservar para siempre.

Para obtenerlos, basta con tener activa la membresía en cualquier nivel, iniciar sesión en la página oficial de Prime Gaming y canjear los códigos en las tiendas correspondientes, ya sea GOG, Epic Games Store, Amazon Games App o Legacy Games.

Ya disponibles: Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (GOG) Into The Breach (Epic Games Store) Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition (GOG)

A partir del 11 de septiembre: Afterimage (Amazon Games App) Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG) Tower of Time (GOG) Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)

A partir del 18 de septiembre: Residual (GOG) FATE: The Cursed King (GOG)

A partir del 25 de septiembre: Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games) Pixel Cafe (Amazon Games App)



Las fechas límite para reclamar cada juego varían: algunos títulos permanecen disponibles solo por una semana, mientras que otros pueden extenderse por meses. Por ello, la recomendación es ingresar a Prime Gaming cada jueves para no perder ninguna entrega gratuita.

Este mes, la selección incluye desde clásicos de estrategia como Civilization IV, hasta experiencias independientes como Residual o Pixel Cafe, además de propuestas de rol y aventuras gráficas.

Con ello, Amazon busca seguir reforzando el atractivo de su servicio, combinando beneficios de entretenimiento digital con acceso a videojuegos sin costo adicional.

mrh