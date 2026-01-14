De Canadá a Michoacán; la épica migración naranja llega al cine

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre el zumbido de alas diminutas y la vastedad de los cielos norteamericanos, Monarcas, el gran viaje a los bosques naranjas propone una travesía que es, al mismo tiempo, épica y profundamente humana. La película —una coproducción de Alemania y Canadá— convierte la migración de la mariposa monarca en un canto a la diversidad, al valor silencioso y a la amistad que sostiene incluso cuando el cuerpo parece no estar hecho para volar tan lejos.

En el centro del relato está Patrick, una mariposa valiente y adorable, pero inepta y de una sola ala, que se esconde en un remolque de algodoncillo para ser parte del viaje de su vida: desde Canadá hasta los bosques de oyamel en México. Lo acompañan Marty, una oruga entrañablemente torpe, y Jennifer, una mariposa con miedo a las alturas. Juntos descubren que el heroísmo no siempre tiene la forma esperada y que llegar al destino soñado implica aceptar las propias diferencias.

Dirigida por Sophie Roy, la película combina humor, emoción y una animación vibrante. En 88 minutos, la producción recuerda que el valor adopta múltiples formas y que cada quien encuentra su manera de avanzar.

Monarcas, el gran viaje a los bosques naranjas invita a iniciar el año con una historia cálida, optimista y llena de color, donde el cine y la naturaleza vuelan en la misma dirección.