De 10 mil a 60 mil pesos: así se disparó la reventa de BTS en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco tiempo de concluir la preventa ARMY, los conciertos de BTS en la Ciudad de México ya registran boletos en reventa con precios que van desde los 10 mil hasta más de 108 mil pesos, situación que ha generado inconformidad y debate entre seguidores del grupo surcoreano.
De acuerdo con capturas y publicaciones compartidas en redes sociales, los boletos del #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY comenzaron a aparecer casi de inmediato en plataformas de reventa, incluso cuando la preventa exclusiva aún no concluía. En algunos casos, localidades originalmente más accesibles duplicaron o triplicaron su costo, mientras que zonas preferenciales alcanzaron cifras consideradas excesivas por los fans.
Los conciertos están programados para mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país. La alta demanda por ver a BTS en México provocó que miles de personas ingresaran simultáneamente a las plataformas oficiales, lo que derivó en filas virtuales, boletos agotados en minutos y, posteriormente, su reaparición en reventa.
En redes sociales, integrantes del fandom ARMY expresaron su molestia al señalar que la reventa comenzó prácticamente al mismo tiempo que la preventa, acusando a revendedores y posibles bots de acaparar entradas para lucrar con la expectativa generada por el regreso del grupo al país.
Algunos listados muestran boletos con precios desde 10 mil pesos en zonas altas, mientras que en áreas cercanas al escenario o secciones “espectacular”, los costos superan los 60 mil pesos, cifras que contrastan con los precios originales establecidos por la boletera.
Los seguidores de BTS continúan a la espera de la venta general, con la esperanza de conseguir entradas a precio regular para uno de los conciertos más esperados del 2026 en México.
BCT