De 10 mil a 60 mil pesos: así se disparó la reventa de BTS en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco tiempo de concluir la preventa ARMY, los conciertos de BTS en la Ciudad de México ya registran boletos en reventa con precios que van desde los 10 mil hasta más de 108 mil pesos, situación que ha generado inconformidad y debate entre seguidores del grupo surcoreano.

De acuerdo con capturas y publicaciones compartidas en redes sociales, los boletos del #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY comenzaron a aparecer casi de inmediato en plataformas de reventa, incluso cuando la preventa exclusiva aún no concluía. En algunos casos, localidades originalmente más accesibles duplicaron o triplicaron su costo, mientras que zonas preferenciales alcanzaron cifras consideradas excesivas por los fans.