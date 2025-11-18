Danna sería la nueva "Teresa" en remake de telenovela, según rumores

El periodista de espectáculos Raúl Gutiérrez compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una publicación en la que adelantó la posibilidad de un nuevo remake de la historia creada originalmente por Mimí Bechelani:

“¡La sexta versión de la telenovela ‘Teresa’ ya está tocando a la puerta… y agárrense, porque quieren a nada más y nada menos que Danna para protagonizar y estelarizar este mega novelón! [...] ¡Sería un bombazo total!”, escribió el comunicador.