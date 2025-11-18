Danna sería la nueva "Teresa" en remake de telenovela, según rumores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La telenovela "Teresa", una de las más recordadas de la televisión mexicana, podría tener una nueva versión, esta vez con la cantante y actriz Danna como protagonista.
El periodista de espectáculos Raúl Gutiérrez compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una publicación en la que adelantó la posibilidad de un nuevo remake de la historia creada originalmente por Mimí Bechelani:
“¡La sexta versión de la telenovela ‘Teresa’ ya está tocando a la puerta… y agárrense, porque quieren a nada más y nada menos que Danna para protagonizar y estelarizar este mega novelón! [...] ¡Sería un bombazo total!”, escribió el comunicador.
Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguna televisora, el rumor ha generado gran expectativa entre los fans del drama, especialmente por tratarse de un personaje que en el pasado fue interpretado por Salma Hayek (1989) y Angelique Boyer (2010).
"Teresa" es reconocida por su protagonista de carácter ambicioso y seductor, y ha tenido al menos cinco versiones anteriores desde 1959, incluyendo la original en blanco y negro con Maricruz Olivier.
De confirmarse la nueva producción, se sumaría a la reciente tendencia de reversionar clásicos con rostros jóvenes y populares entre las nuevas generaciones.
rmr