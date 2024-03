Daniel Bisogno reaparece en redes sociales para celebrar esta fecha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Daniel Bisogno reapareció en sus redes sociales tras una larga estancia en recuperación en el hospital y luego en su casa debido a las complicaciones de salud que padece por una infección en los pulmones.

Al salir del hospital "El Muñeco" dio unas declaraciones para Ventaneando, de Tv Azteca, en las que dijo que ya tiene casi el 100% de movilidad ulterior al tratamiento al que estuvo sometido.

Así lo contó:

“Afortunadamente logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente con un 85 por ciento de movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado (...) Estoy tomando terapias diario, ya nada más llegan y me despiertan con la sobada de pie y vámonos y todo el día me tomo dos o tres, para avanzar rápido”.

Asimismo, "Dani" dijo que en caso de volver al hospital será por estudios y chequeos, y aseveró estar en un buen momento.

“Estamos en un muy buen momento ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me he hecho no sabe usted cuantos estudios, no hay número, por eso luego dicen que si me ven en el hospital en tal lado, estudio tras estudio para hasta ahorita todo está bien”.

Luego de esta aparición en el programa que es conductor, Daniel Bisogno retomó sus redes sociales personales para hacer una publicación para celebrar el Día del Teatro, con un post que compartió de su amigo, el productor Alejandro Gou.