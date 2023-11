Daniel Bisogno confirma lo que ya sospechábamos de su salud

Para el canal de YouTube de Pati Chapoy, "El Muñeco" sobre su más reciente revisión, que fue motivada por una inflación que padecía:

"En la endoscopía vieron como que había un pequeño hilito de sangre y querían ver de donde venía, si era de las varices o de donde. Encontraron de donde venía, que la palabra médica no se las sé decir pero pusieron un pequeño parche y sí me dijo el doctor 'está inflamada la vesícula pero yo creo que podemos esperar un poco".

Añadió que luego de esta revisión vinieron dolores, por lo que decidió acudir de nuevo con doctor, que detectó que la vesícula estaba inflamada y que lo debían operar, aunque sin fecha.

Por último, confirmó que su hígado no está del todo bien, pero aseveró que sigue funcionando hasta este momento.

"No, o sea, bien, bien, bien, no. Lógicamente está dañadón, no dando problemas, está dañadón, funcional hasta el día de hoy, por eso hay que estarlo vigilando constantemente, claro, el hígado tiene sus daños pero hasta el momento es funcional".