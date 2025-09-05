Dalílah Polanco estará seis semanas en muletas tras caída

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Dalílah Polanco permanecerá en muletas durante al menos seis semanas, luego de sufrir una aparatosa caída la noche del jueves en “La Casa de los Famosos México 2025” (LCDLF).

El accidente ocurrió durante la dinámica del “robo de salvación”, cuando los participantes descendían una escalera como parte del reto. En ese momento, Dalílah perdió el equilibrio y cayó sobre uno de sus brazos, provocando gritos de dolor que interrumpieron la competencia y alarmaron tanto a sus compañeros como a la audiencia.