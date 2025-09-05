Dalílah Polanco estará seis semanas en muletas tras caída

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Dalílah Polanco permanecerá en muletas durante al menos seis semanas, luego de sufrir una aparatosa caída la noche del jueves en “La Casa de los Famosos México 2025” (LCDLF).
El accidente ocurrió durante la dinámica del “robo de salvación”, cuando los participantes descendían una escalera como parte del reto. En ese momento, Dalílah perdió el equilibrio y cayó sobre uno de sus brazos, provocando gritos de dolor que interrumpieron la competencia y alarmaron tanto a sus compañeros como a la audiencia.
Aaron Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en asistirla, mientras que La jefa ordenó su traslado inmediato al confesionario para recibir atención médica. Guana, Aldo de Nigris y Abelito colaboraron en el operativo, mientras el ambiente se llenaba de tensión e incertidumbre.
Horas más tarde, la conductora Odalys Ramírez confirmó durante la gala que Dalílah estaba siendo atendida: “Dalílah está bien”, aseguró brevemente, sin dar más detalles.
“Mañana, la venganza de la maldita lisiada”, expresó en referencia a la icónica frase de la telenovela María la del Barrio.
Según registros filtrados en redes sociales, la actriz regresó al confesionario con apoyo de Aaron y posteriormente recogió sus pertenencias. Alrededor de las 3:30 a.m., la señal mostró una muleta recargada en una de las camas del “Cuarto Día”, donde aparentemente descansaba junto a Shiky.
Aunque no se ha emitido un parte médico oficial, todo indica que Dalílah permanece dentro del reality, recuperándose bajo estricta vigilancia médica.
RPO