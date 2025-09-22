Cuquita, viuda de Vicente Fernández, besa en la boca a su hermano y la critican

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, el nombre de doña María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita y viuda de Vicente Fernández, se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de un video captado durante un concierto de su hijo, Alejandro Fernández.

En el clip se observa a doña Cuquita en una actitud cercana y cariñosa con un hombre, lo que generó confusión entre los usuarios de internet, quienes inicialmente especularon que se trataba de una nueva pareja sentimental.

Y es que en dos videos se aprecia como la viuda de don Vicente Fernández besa al hombre en l boca, lo que alimentó la confusión.

Horas después se aclaró que el acompañante no era un nuevo amor, sino su hermano mayor, con quien mantiene una relación fraterna y afectuosa.

El video, pese a la aclaración, generó comentarios y reacciones que colocaron a la familia Fernández nuevamente en el centro de la conversación pública.